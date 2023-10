Prefeitura de Alta Floresta divulga edital complementar do concurso público

Prefeitura de Alta Floresta. Foto: arquivo ASCOM

Serão disponibilizadas vagas para ensino médio e superior.

Foi publicado na quarta-feira, dia 25, os editais complementares 02 e 03/2023. Nos documentos constam alterações nos horários das provas, para nível médio e nível superior.

Com a publicação deste novo edital, os candidatos que forem fazer prova para nível superior, também poderão concorrer as vagas de nível médio. O dia das provas foi mantido para 3 de dezembro, porém, agora, serão realizadas provas no período matutino e vespertino.

Os horários e locais ainda não foram definidos pela Comissão Organizadora.

As inscrições vão até o próximo dia 6 de novembro, às 23h59, as inscrições para o Concurso Público da Prefeitura. Serão disponibilizadas vagas para ensino médio e superior. Os valores das inscrições para nível médio serão de R$ 100 e nível superior R$ 150.

Para nível superior terão vagas para Assistente Social, Nutricionista, Psicólogo, Professor da Educação Infantil (Pedagogia) e Professor Ensino Fundamental I. Para nível médio serão ofertadas vagas para Técnico Administrativo Educacional e Técnico de Desenvolvimento da Educação Infantil. Também haverá vagas para médicos.

Para Professor da Educação Infantil (Pedagogia) serão 60 vagas, sendo 48 para ampla concorrência e Professor Ensino Fundamental I (Pedagogia), serão 90 vagas, sendo 64 ampla concorrência. A data de homologação será dia 18 de janeiro de 2024, e publicada no Diário Oficial de Contas do Tribunal de Contas de Mato Grosso.

