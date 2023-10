Homem que matou adolescente e criança em Peixoto de Azevedo (MT) foi morto nesta quinta-feira (26) em confronto com a PM

Foto Por: Divulgação- Homem que matou adolescente e criança em Peixoto de Azevedo foi morto nesta quinta-feira (26) em Itaúba em confronto com a PM

O homem envolvido neste homicídio optou pelo confronto armada contra a Policia que reagiu a injusta agressão e o suspeito foi baleado e morreu no local.

Confira o vídeo gravado pelo Major PM Neto, comandante do 22º BPM, no momento em que a Policia Militar da área do 15º Comando Regional conseguiu êxito na localização de vários elementos na cidade de Itaúba, um dos elementos, segundo investigações teve participação direta no crime em Peixoto na ultima sexta-feira (20) quando vitimou uma criança de 01 mês e o pai um jovem de 16 anos no Bairro Liberdade na Rua Alagoas.

Fonte:Site Resumo Diario (/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/10/2023/15:41:00

