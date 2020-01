Prefeitura de Altamira abre inscrições para concurso público com mais de 700 vagas

(Altamira — Foto:Reprodução/Sebrae) – Vagas são para cadastro reserva de professores. Os salários são de R$ 2.557,73 por 40 horas semanais. O prazo para inscrição encerra no dia 4 de março.

A Prefeitura de Altamira abriu as inscrições para concurso público, nesta sexta-feira (31). São mais de 700 vagas em 52 funções diferentes, na Secretaria Municipal de Educação. O prazo para inscrição encerra no dia 4 de março.

As vagas são para cadastro reserva de professores. Os salários são de R$ 2.557,73 por 40 horas semanais. O edital completo para consulta está no site da prefeitura de Altamira e no site do instituto Nelson. Os requisitos para inscrição disponíveis no edital.

A Prefeitura informou que vai divulgar também a abertura de concursos para outras áreas e secretarias da administração municipal.

