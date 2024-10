Confira a lista dos vereadores eleitos neste domingo (6) nas eleições municipais de Trairão (PA)

Foto: Reprodução | Trairão (PA) escolheu hoje (6) os vereadores e vereadoras que irão representar os moradores da cidade durante os próximos quatro anos (veja lista abaixo). Os eleitores foram às urnas para definir os nomes que ocuparão as cadeiras da Câmara Municipal no mandato que vai de 2025 a 2028.

No Brasil, os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional, que leva em consideração não apenas os votos diretamente recebidos pelos candidatos, mas também o conjunto de votos nos partidos e federações.

Trairão (PA): veja os vereadores eleitos

Elis do Caracol (PODE) – 484 votos – 4,74%

Charles da Agricultura (UNIÃO) – 463 votos – 4,54%

Gesse Maranata (PP) – 368 votos – 3,61%

Dinda Palmiteiro (UNIÃO) – 340 votos – 3,33%

Pedro do Cacau (AVANTE) – 338 votos – 3,31%

Bagaço (AVANTE) – 317 votos – 3,11%

Zezinho da Zane (AVANTE) – 286 votos – 2,80%

Jozivaldo de Jesus (UNIÃO) – 273 votos – 2,68%

Professor Mundão do Areia (PL) – 233 votos – 2,28%

Doroca (PRD) – 232 votos – 2,27%

Ude Taxista (PSD) – 211 votos – 2,07%

