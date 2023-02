Prefeitura de Altamira divulga nomes dos vencedores do sorteio do IPTU Premiado

(Foto: Reprodução) – Lançado pela prefeitura de Altamira em 2021, a campanha IPTU Premiado busca incentivar e gratificar o contribuinte que está com o pagamento do imposto em dia. O sorteio dos ganhadores da promoção “IPTU Premiado 2022”, foram conhecidos na tarde da terça-feira, 31/01, durante o sorteio que foi transmitido ao vivo pelo canal oficial da emissora local afiliada a Record no Facebook.

Ao todo, 60 altamirenses foram contemplados com a premiação em dinheiro que, somada, chega a R$ 200 mil. Sendo uma iniciativa inédita no município, a campanha que chega em seu segundo ano, possibilitou que mais contribuintes fossem contemplados com o sorteio de 20 prêmios de R$ 5.000 (cinco mil reais), e 40 prêmios de R$ 2.500 reais (dois mil e quinhentos reais)

Confira os nomes de quem ganhou: Vencedores IPTU Premiado 2022

A iniciativa da SEMAF garantiu o aumento da arrecadação e a pontualidade na quitação integral no pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), bem como da Taxa de Resíduos Sólidos. A contribuição é uma das principais receitas próprias do município e sua arrecadação é aplicada na manutenção de serviços públicos e em obras que valorizam e beneficiam toda a população.

