Ufopa lança o podcast “Geofísica do Cotidiano” na sexta-feira, 19 de agosto

Professora Dra. Aldenize Xavier, reitora da Ufopa (Foto: Reprodução) – Na próxima sexta-feira, 19 de agosto, ocorrerá o lançamento oficial do podcast “Geofísica do Cotidiano”, ação de extensão da Ufopa que visa a divulgar o curso de Geofísica e popularizar os conhecimentos da área por meio da Internet e das redes sociais. O primeiro episódio será transmitido ao vivo, a partir das 16 horas, no canal “Geofísica do Cotidiano” no YouTube . Doutora em Geofísica, a reitora da Ufopa, Aldenize Xavier, será a primeira participante do podcast, que será quinzenal. A transmissão será realizada pelo estúdio “Encontro das Águas” da Ufopa.

O projeto de extensão propõe trabalhar a popularização dos conceitos específicos, de mercado e curiosidades da Geofísica, a partir da divulgação de conhecimento científico no canal “Geofísica do Cotidiano” no YouTube e no perfil geof.cotidiano_ no Instagram. A meta é atingir principalmente o público jovem, usuários e consumidores de conteúdo da Web, mostrando a ciência de forma mais divertida, curiosa e acessível. Outro objetivo é desmistificar a ideia de que o curso de Geofísica é “muito difícil”, a partir da conversa descontraída com convidados, professores e pesquisadores da área.

“O projeto é de extrema relevância, pois o profissional da Geofísica é importante para o crescimento econômico do País, a produção de bens de consumo, a preservação do meio ambiente e a exploração de bens minerais, como petróleo, minérios e água”, explica a coordenadora do projeto, Cintia Rocha da Trindade. “Além disso, queremos despertar o interesse dos jovens pela área”.

Além do podcast, outras ações de extensão estão previstas, como a elaboração de cartilhas e material didático auxiliar para alunos da educação básica de Santarém. “Com a execução do projeto, esperamos popularizar os conhecimentos e atuações da área, além de auxiliar os alunos da educação básica a associarem os conceitos da Física e da Matemática com ações práticas do cotidiano e de tecnologias”, explica Cintia Trindade.

Fomentar o diálogo entre os setores públicos e privados sobre a profissão e o mercado de trabalho e promover discussões metodológicas, científicas e práticas sobre geofísica, no modo on-line, com empresas públicas e privadas, alunos de graduação e de pós-graduação são outros objetivos do projeto, que conta com a participação do professor Paulo Araújo, do Instituto de Engenharia e Geociências (IEG); do bolsista de iniciação científica João Paulo Amorim; e de alunos do curso de Geofísica. A ação conta com o apoio da Pró-Reitoria da Cultura, Comunidade e Extensão (Procce) e da Alcoa Foundation.

Acesse o podcast “Geofísica do Cotidiano” no YouTube .

Serviço: Lançamento do podcast “Geofísica do Cotidiano”

Data: 19 de agosto (sexta-feira)

Horário: 16 horas

Local: Canal “Geofísica do Coditiano” no YouTube

Por:Jornal Folha do Progresso em 01/08/2022/08:05:53 com Comunicação/Ufopa

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...