Prefeitura de Santarém homologa resultado de concurso público

Prefeitura Municipal de Santarém — Foto: Divulgação

Certame ofertou 1.457 vagas em caráter efetivo e a formação de cadastro de reserva.

A Prefeitura de Santarém, oeste do Pará, oficializou a homologação dos resultados do recente concurso público. O prefeito Nélio Aguiar assinou o decreto que confirma a aprovação dos candidatos para 1.457 vagas efetivas, além da formação de cadastro de reserva. Este é o segundo concurso realizado durante a gestão de Aguiar, atraindo mais de 28 mil candidatos.

O certame, conforme o edital nº 001/2023 de 23 de outubro de 2023, abriu oportunidades em diversos setores, incluindo saúde, educação, mobilidade e trânsito, trabalho e assistência social, e meio ambiente. A validade do concurso é de dois anos, com a possibilidade de prorrogação por igual período, conforme necessidade da administração municipal.

Segundo o secretário municipal de Administração, Paulo Jesus, a divulgação do cronograma de convocação dos aprovados está prevista para esta quarta-feira (17), iniciando com a apresentação de documentos e exames admissionais em quatro fases distintas. A nomeação e posse dos candidatos estão condicionadas à disponibilidade orçamentária e às demandas dos órgãos envolvidos.

“Nos últimos oito anos, conseguimos manter o equilíbrio fiscal e promover melhorias significativas em todas as áreas da administração pública. A realização desses concursos é crucial para manter a qualidade dos serviços prestados à comunidade”, afirmou prefeito Aguiar.

A expectativa é que a integração dos novos servidores fortaleça ainda mais a capacidade de resposta do município às necessidades da população, seguindo a linha de valorização dos servidores públicos e aprimoramento dos serviços municipais.

Fonte: g1 Santarém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/04/2024/12:44:08

