Diretora financeira assassinada pelo companheiro é seputada em Peixoto de Azevedo-MT

O velório de Leidiane Ferro da Silva, iniciou na noite de segunda-feira (15), no pavilhão da igreja católica em Peixoto de Azevedo. O sepultamento ocorreu no final da tarde da terça-feira (16). Ela era diretora financeira da Cooperativa dos Garimpeiros do Vale do Rio Peixoto.

Leidiane foi brutalmente assassinada com golpes de faca na segunda-feira(15), por volta das 12h50, em uma residência no município. Uma equipe médica foi acionada e constatou o óbito no local. O autor do crime que seria companheiro da vítima segue foragido.

Uma câmera de segurança da residência flagrou o assassinato e, mostra, o momento em que Leidiane está na cozinha, enquanto o homem anda pela casa, vai até a mesa, depois até a geladeira e bebe água. Uma terceira pessoa, uma mulher, está próxima em uma mesa. Em determinado momento, o feminicida e a vítima conversam, em seguida o homem rapidamente pega uma faca e desfere facadas por trás na vítima. Ele ainda desfere um chute.

A mulher que estava na mesa foge imediatamente. Um adolescente sai de um cômodo e presencia o ocorrido, o suspeito ameaça um ataque ao mesmo, que acaba deixando também o local. Consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar que, segundo testemunhas, o criminoso fugiu do local em uma Honda Bros de cor vermelha e preta. As forças de segurança estão em diligências para localizar o mesmo.

Nas redes sociais, amigos cobraram justiça. “Descanse em paz, Leidy, mulher incrível”, disse uma amiga. “Até quando isso será prática comum?”, argumentou uma amiga. “Que a justiça seja feita”, escreveu outra pessoa.

A Associação de Apoio e Proteção a Mulher em Situação de Violência Doméstica lamentou “com profundo sentimento de fracasso, impunidade e desrespeito a vida”, diz trecho do comunicado. A prefeitura de Peixoto também divulgou nota de pesar com “mais sinceras condolências”.

Entenda o Caso

Leidiane e Wendel conversavam na presença de outras pessoas pouco antes do crime ocorrer. Há cerca de cinco meses, a mulher anunciou nas redes sociais o noivado dela com o suspeito.

Uma câmera de segurança registrou o momento em que um homem identificado como Wendel dos Santos, de 37 anos, matou a facadas a companheira Leidiane Ferro da Silva, de 43 anos. O crime ocorreu nesta segunda- feira (15), em Peixoto de Azevedo, a 692 km de Cuiabá, na presença de outras pessoas. O agressor fugiu após o crime. (veja abaixo)

Nas imagens, é possível ver que os dois conversam na cozinha de uma casa. Em seguida, o suspeito sai do local e, segundos depois, volta, pega uma faca e desfere diversos golpes contra a vítima.

Duas testemunhas relataram à polícia que fugiram do local por medo do suspeito, que também se dirigiu contra elas. Quando os policiais chegaram na casa, encontraram Leidiane já sem vida.

Em 31 de dezembro do ano passado, Leidiane anunciou que estava noiva de Wendel.

Segundo a Polícia Militar, Wendel não foi localizado na região onde o crime ocorreu. Ele é procurado pela polícia.

O caso é investigado como feminicídio.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Homem que matou Diretora financeira em Peixoto de Azevedo já havia tentado matar ela 2 meses antes

Ação brutal aconteceu no mesmo cômodo em que Leidiane foi assassinada nesta segunda-feira(15).

Um vídeo divulgado nesta terça-feira (16) mostra Leidiane Ferro da Silva, de 43 anos, sendo enforcada pelo seu noivo, Wendel Santos, de 37, até perder os sentidos, dois meses antes de ele assassiná-la.

Nesta segunda (15), Leidiane foi morta por Wendel a facadas no mesmo local, em Peixoto de Azevedo (700 km de Cuiabá).

As imagens, datadas de 1° de fevereiro deste ano, mostram Wendel aplicando um “mata-leão” na vítima e só a soltando em um momento em que ela perde os sentidos e cai no chão, aparentemente inconsciente.

Nesse momento, ele segue até a cozinha e pega um objeto, que se assemelha a uma faca, mas desiste de qualquer ação após Leidiane acordar.

Nesta segunda, na mesma cozinha, Leidiane foi golpeada por uma facada nas costas, próximo à nuca, e cai no chão. Pouco depois, Wendel lhe desfere outra facada. E ainda dá um “pisão” na mulher.

Leidiane não resistiu aos ferimentos e morreu. Após o crime, Wendel chegou a gravar um vídeo em que aparecia em cima de uma cadeira com uma corda no pescoço. Ele, porém, desamarrou a corda depois e desistiu do ato.

