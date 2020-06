Prefeitura de São Félix do Xingu contrata médicos com salário de R$ 13 mil

Só poderão participar pessoas físicas e jurídicas com capacidade técnica comprovada (Foto:Divulgação)

Profissionais terão contrato temporário de três meses, podendo ser prorrogado

A Prefeitura de São Félix do Xingu está contratando cinco médicos para atuar na linha de frente da covid-19. O edital para contratação foi publicado no Diário Oficial do Município da segunda-feira 8.

Os candidatos devem apresentar habilitações para inscrição via e-mail, no endereço semsasfx@hotmail.com, com o assunto: NOME COMPLETO E CARGO: MÉDICO, até as 17h do dia 17 de junho de 2020. É preciso também preencher um formulário de inscrição e anexação de currículo completo, em arquivo único, em formato PDF.

Por se tratar de caráter emergencial, serão convocadas as primeiras pessoas habilitadas, conforme os critérios de classificação do edital. O prazo de vigência do contrato é de 90 dias, podendo ser prorrogado pelo prazo necessário.

O salário é de R$ 13.500,00 para 40 horas semanais efetivamente trabalhadas, bem como R$ 2.500,00 para plantão de 24 Horas nas Unidade de Pronto Atendimento/Hospital. Condições A lista completa de documentos de habilitação exigidos pode ser encontrada no edital.

Só poderão participar do processo de credenciamento as pessoas físicas e jurídicas, legalmente constituídas, com capacidade técnica comprovada, idoneidade econômico-financeira e regularidade jurídico-fiscal. Também é necessário ser brasileiro nato ou naturalizado, estar quite com as obrigações militares e eleitorais, entre outros critérios.

Por:Redação integrada

