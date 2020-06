Homem é encontrado morto dependurado em uma corda, no distrito de Moraes Almeida

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O local foi totalmente isolado e o ocorrido foi comunidade ao delegado de plantão, Marcelo, que por sua vez autorizou aos familiares a retirarem o corpo, que foi conduzido à delegacia do município de Trairão, para as devidas providências cabíveis.

Os policiais militares foram até o local e confirmaram o caso. No local estava o senhor de nome Rubisvaldo Franco Puça, de 50 anos de idade, conhecido como “Baixinho”, dependurado na área de sua residência com uma corda ao redor de seu pescoço e uma cadeira ao lado que possívelmente usou para pular.

You May Also Like