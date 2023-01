Seduc recebe prefeitos para garantir oferta de merenda e transporte escolar no ano letivo de 2023

(Foto:Crédito: Daniel Guimarães / Ascom Seduc) – A oferta de merenda de qualidade e de transporte escolar são serviços essenciais no processo de aprendizagem dos estudantes. Para ouvir a demanda e dialogar sobre elas, o Secretário de Educacão do Pará, Rossieli Soares

A oferta de merenda de qualidade e de transporte escolar são serviços essenciais no processo de aprendizagem dos estudantes. Para ouvir a demanda e dialogar sobre elas, o Secretário de Educacão do Pará, Rossieli Soares, recebeu esta semana, prefeitos de diversas regiões para discutir a situação da oferta dos serviços nas redes de ensino nos municípios.

Segundo o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia de Covid-19, cerca de 58,7% da população brasileira apresenta algum nível de insegurança alimentar. Seja leve, moderado ou grave, a incerteza ou falta completa do que comer em casa impacta diretamente no aprendizado dos alunos, já que, com o desconforto da fome, a atenção durante as aulas é drasticamente reduzida. Outro agravante é o abandono e a evasão escolar de alunos que precisam optar pelo trabalho na tentativa de mudar suas realidades.



“Nos reunimos com os prefeitos porque entendemos que a ausência de merenda adequada e de transporte escolar é um agravante também para o município. Integrando a rede estadual ou municipal, nossos alunos nasceram e impactam a realidade e economia local. Trabalhar em parceria com as prefeituras é de interesse mútuo já que potencializa nossas ações e, acima de tudo, garante que os alunos do Pará, sem qualquer distinção, tenham melhores condições”, afirma o secretário da Educação do Estado do Pará, Rossieli Soares.

Os encontros ainda pautaram demandas por transporte escolar, já que as questões socioambientais e geográficas características das regiões do Pará são um forte desafio na oferta do serviço. A parceria com as prefeituras, então, possibilita uma melhor leitura das realidades de cada município e região. O prefeito de Novo Progresso, Gelson Dill, retorna ao município empolgado para os próximos passos a serem seguidos. “A construção de uma parceria com o Estado permite atendermos melhor nossa população, estamos nos esforçando para oferecer um serviço de melhor qualidade para que o aprendizado seja cada vez melhor”, conclui o prefeito, que na ocasião também representou a Associação dos Municípios das Rodovias Transamazônicas Santarém/Cuiabá e Região Oeste do Pará e o Consórcio Belo Monte.

O período letivo na rede estadual do Pará tem início em 6 de fevereiro, já as aulas começam no dia 13 de fevereiro.

Fotos: Daniel Guimarães / Ascom Seduc

Texto: Marcelo Júnior (Ascom Seduc)

Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 28/01/2023/17/01/2023/07:34:26

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...