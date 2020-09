Prefeitura disponibiliza serviços online, sem a necessidade de ir até o Atendimento Presencial em Novo Progresso

Você sabia que a maioria dos serviços de Atendimento Presencial da Prefeitura de Novo Progresso podem ser realizados online?

Assim, você evita aglomerações, preservando sua saúde e de sua família!

Antes de vir até o Atendimento Presencial, veja se a sua dúvida já não está respondida nos tópicos abaixo:

Site – http://www.novoprogresso.pa.gov.br/

A prefeitura não realiza poda de árvores para livrar a rede elétrica. No caso de problemas com o fornecimento de energia, interferência com fios de alta tensão ocasionando problemas com faíscas, fogo, ou entrelace de galhos com a fiação, a competência é da Equatorial.

O cidadão deve ligar para Equatorial e informar que a árvore está interferindo na rede elétrica. Assim, eles encaminharão uma equipe técnica para verificar qual providência deve ser tomada.

Veja os serviços on line prestados pela prefeitura de Novo Progresso.

Alvará de funcionamento 2020

IPTU

2º via do carnê do IPTU – Parcela vencida:

Imprimir através do link: http://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefnovoprogresso-pa/#guias

Parcelamento da Dívida ativa

Faça o requerimento de acordo para parcelamento dos débitos inscritos na Dívida ativa através do link: http://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefnovoprogresso-pa/#refis

Débitos atrasados IPTU:

Para consulta acesse o link: http://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefnovoprogresso-pa/#guias

Certidões

Emissão online da Certidão negativa, Valor venal do imóvel, Cadastral, dentre outras -acesse o link : http://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefnovoprogresso-pa/#certidao

Emitir Nota Fiscal

Para emissão de nota fiscal é necessário ter inscrição municipal neste município.

http://nfse.prefnovoprogresso-pa.agilicloud.com.br/

Solicitar acesso

Solicite seu cadastro e permissão de acesso ao sistema ou consulte o andamento da solicitação acesse o link: http://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefnovoprogresso-pa/#solicitacaoAcessoSistema

Falar com Departamento de Tributos / Atendimento acesse o link: http://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefnovoprogresso-pa/#/

Fale conosco

Entre em contato com a Ouvidoria Municipal para dúvidas, solicitações ou denúncias acesse o link: https://novoprogresso.pa.gov.br/portal-da-transparencia/ouvidoria/

Para verificação de pendências perante a prefeitura somente pelo atendimento presencial, com comprovação de vínculo.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...