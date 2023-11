Águas de Novo Progresso realiza limpeza de reservatórios com mergulhadores profissionais

A técnica evita desperdício e mantém o abastecimento do município – (Fotos:Reprodução).

Como parte de sua estratégia de manutenção preventiva, a Águas de Novo Progresso deu início, nesta sexta-feira (17.11), à limpeza do reservatório de água tratada do município, que tem capacidade de 1.800m³. Em uma abordagem moderna, a concessionária contará com mergulhadores de uma empresa especializada em atividades subaquáticas para executar o serviço de forma eficiente, sem a necessidade de fechar entradas e saídas de água, além de evitar o esvaziamento dos reservatórios. Essa técnica inovadora não só evita desperdício como também impede impactos que poderiam comprometer o abastecimento de água para a população.

O coordenador de operações da concessionária, Alessandro Pereira, explica que o trabalho é semelhante à limpeza de piscinas, com a aspiração do material sedimentado, sendo guiado pelo mergulhador para garantir a eficácia da ação. “A Águas de Novo Progresso adota esse procedimento de limpeza dos grandes reservatórios para que não seja necessário esvaziá-los, correndo o risco de desabastecimento temporário. Com os mergulhadores, garantimos a continuidade do fornecimento de água para a população”, ressalta.

Alessandro destaca que a ação representa o compromisso da empresa com a entrega de um produto de qualidade, não se limitando apenas à água tratada, mas também abrangendo toda a higienização do espaço onde a água é armazenada, beneficiando 40 mil famílias.

Para garantir a segurança dos mergulhadores e evitar qualquer tipo de contaminação, eles utilizarão vestimentas impermeáveis hermeticamente fechadas sobre macacões térmicos de Neoprene. Máscaras faciais integrais, equipadas com câmeras de vídeo, lanternas e microfones, proporcionam visibilidade e comunicação necessárias. Essa estrutura se comunica com a superfície por meio de um duto que assegura a livre respiração e resistência à pressão da água.

O trabalho será acompanhado por um mergulhador supervisor que, de fora do reservatório, monitorará o serviço em tempo real, garantindo a segurança da operação. Essa comunicação permitirá a solicitação de ferramentas adicionais ou mais mangueiras para ampliar a área de atuação.

Além de Novo Progresso, a limpeza se estende pelos municípios de Marcelândia, Sorriso, Vera, Sinop, Matupá e Guarantã, reforçando o compromisso da Águas de Novo Progresso com a qualidade da água em toda a região.

