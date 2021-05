Prefeitura notifica dois casos suspeitos da variante indiana do coronavírus em Primavera, no PA

Sars CoV-2, o novo coronavírus causador da Covid-19 — Foto: Foto: Mayo Clinic – Amostras foram enviadas para análise, após dois pacientes com Covid-19 afirmarem que tiveram contato com tripulação do navio que registrou casos da variante no Maranhão.

A Prefeitura de Primavera, nordeste do Pará, notificou dois casos suspeitos da variante indiana do coronavírus na cidade. Os quadros ainda são investigados e monitorados, segundo a prefeitura.

De acordo com a prefeitura, os dois pacientes relataram que estiveram no Maranhão nos últimos dez dias e tiveram contato indireto com tripulantes do navio MV Sandong da Zhi, que registrou casos da variante indiana do novo coronavírus.

Segundo a nota, os dois pacientes apresentaram síndrome gripal, com relatos de dor de garganta, febre, coriza, tosse e cefaléia e apresentaram resultado positivo para a Covid-19. Eles relataram que trabalham no porto de Itaqui, no Maranhão, e frequentam constantemente o local de trabalho em uma unidade em São Luís.

A nota informa ainda que os dois possuem idade de 32 e 33 anos, estão em quadro estável e todas as pessoas que tiveram contato com eles estão em isolamento.

“A Secretaria Municipal de Saúde de Primavera já comunicou o Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde (Cievs) e a Secretaria Estadual de Saúde (Sespa) para adoção das medidas cabíveis. A equipe de monitoramento permanece acompanhando os pacientes”, afirma a nota.

Foram coletadas amostras de sangue, que analisadas pelo Laboratório Central, vinculado à Sespa, para verificar se houve contato com a variante do novo coronavírus, ainda de acordo com a prefeitura.

Até o momento, ainda não há identificação de transmissão local da variante indiana do coronavírus.

Em nota, a Sespa disse que os pacientes estão em isolamento e são monitorados. “As amostras de swab estão no Lacen e devem ser posteriormente encaminhadas para sequenciamento genético no Instituto Evandro Chagas”, afirma a nota.

Na quinta-feira (20), o Maranhão anunciou a identificação dos primeiros casos da variante indiana (B.1.617) no Brasil, após uma embarcação vinda da Ásia chegar em São Luís. Um dos pacientes foi internado em um hospital privado do estado.

A nova variante é considerada uma Variante de Preocupação (VOC) pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e está ligada ao colapso sanitário na Índia, com recorde de casos e óbitos pela Covid-19.

Na sexta, a Sespa informou que o Pará ainda não havia registrado casos suspeitos ou confirmados da nova cepa indiana do coronavírus. Ainda assim, a secretaria alertou os serviços de saúde do Estado para que estejam atentos para identificar casos no território paraense.

Em uma reunião realizada na manhã de sexta-feira (21), foram feitas recomendações para que haja intensificação da vigilância em portos, rodoviárias e aeroportos; além de notificação de forma imediata à Anvisa sobre ocorrência de casos suspeitos.

As áreas de fronteira entre o Pará e o Maranhão devem aumentar a vigilância e realizar coleta de material para exame de RT-PCR, segundo a Sespa.

