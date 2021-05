América perde pênalti e Atlético conquista Campeonato Mineiro

Atlético-MG e América-MG duelaram neste sábado pelo segundo jogo da final do Campeonato Mineiro.

Depois do empate por 0 a 0 na ida, a partida terminou sem gols novamente, dando o título estadual para o time de Cuca pela melhor campanha no torneio

No primeiro tempo, as melhores chances foram do Galo. Aos 17 minutos, Savarino ajeitou de cabeça para finalização de Igor Rabello, mas Matheus Cavichioli salvou o Coelho. Aos 34, Nacho Fernández chutou rasteiro e goleiro do América mais uma vez fez grande defesa.

A segunda etapa começou diferente. Logo aos três minutos, Felipe Azevedo foi derrubado por Igor Rabello dentro da área e a arbitragem marcou pênalti para o Coelho. Porém, Rodolfo José foi para a cobrança e acertou o travessão, mantendo a igualdade no placar. A partida seguiu sem muitas chances para os dois lados. O Coelho reclamou de um pênalti no fim, mas o árbitro e o VAR não marcaram.

O Atlético-MG volta a campo na próxima terça-feira, contra o Deportivo La Guaira, pela Libertadores. O América-MG, por sua vez, retorna aos gramados apenas no domingo (30), na primeira rodada do Brasileirão, contra o Athletico-PR.

Por:Gazeta Esportiva

