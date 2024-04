Presa empresária que dava presentes a garoto de 13 anos em troca de sexo

Foto: Reprodução/redes sociais)- Investigada por aliciar sexualmente um adolescente de 13 anos, a empresária Simone Miranda, 37, divulgava técnicas de empreendedorismo nas redes sociais. A acusada, moradora do Distrito Federal, tem um canal no Youtube em que passa dicas sobre moda, cosméticos e perfumaria.

Ela é revendedora de cosméticos e também tem uma página no Instagram em que vende cestas com os produtos e chocolates. No Facebook, Simone publica mensagens de que é uma mulher segura e que não liga para a opinião alheia.

Em 4 de abril, oito dias antes de ser presa pelo envolvimento com o menor de idade, a empresária fez um post com a seguinte legenda: “não estou nem aí com os seus julgamentos… quero mais que vc (sic) vai (sic) para PQP”.

Na imagem ela está de biquíni em cima de uma motocicleta. Simone era vizinha do garoto e teria se aproximado dele trocando presentes por sexo. Ela teria oferecido ao rapaz roupas novas, perfumes, jogos eletrônicos e passou a manter um relacionamento com a vítima.

Os pais do adolescente desconfiaram dos fatos, após mudança de comportamento do jovem e em virtude dos presentes recebidos.

Assustados, os pais registraram ocorrência policial, a qual deu início às investigações, que culminou com a expedição do mandado de prisão preventiva. Após as providências legais, a autora foi encaminhada à carceragem da PCDF, de onde seguirá para o presídio feminino e aguardará seu julgamento presa.

