Presidente das Filipinas manda matar quem descumprir quarentena

‘Em vez de causar problemas, irei enterrá-los’, disse Rodrigo Duterte (Foto:Reprodução)

O Correio oferece acesso livre a todas as notícias relacionadas ao coronavírus. Entendemos que informação séria e confiável é importante nesse momento. Colabore para que isso continue. Assine o Correio.

O presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, tomou uma medida drástica em relação à quarentena do coronavírus. Em comunicado realizado nesta quarta-feira (2), ele revelou que ordenou à polícia e aos militares que atirem para matar em quem descumprir as regras de isolamento impostas para conter a rápida expansão do novo coronavírus.

“Minha ordem para a polícia e os militares foi, se houver problemas, se houve ocasião em que eles revidem e em que suas vidas estejam em perigo, atire neles para matar. Entendido? Para matar. Em vez de causar problemas, eu vou enterrá-lo, declarou o presidente, em pronunciamento televisionado.

A declaração aconteceu após vários relatos da imprensa sobre confrontos e várias prisões de moradores de uma área pobre de Manila, a capital do país, que pediam ao governo ajuda alimentar.

Duterte, conhecido por suas declarações polêmicas, afirmou que é fundamental que todos cooperem e sigam as medidas de isolamento, pois as autoridades tentam retardar o contágio e evitar que o frágil sistema de saúde do país fique sobrecarregado.

O país já registrou 96 mortes e 2.311 casos confirmados de Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. Diariamente, as Filipinas têm centenas de novos casos.

“Está piorando. Então, mais uma vez, estou dizendo a seriedade do problema e que vocês devem ouvir [as recomendações]”, declarou.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...