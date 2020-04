Taça de Campeonato Estadual é roubada por homens encapuzados

Campeonato Alagoano está paralisado e a taça da competição foi roubada (Foto:| Divulgação)

A taça do Campeonato Alagoano foi roubada quando estava a caminho do Estado. O troféu foi, de acordo com a Federação Alagoana de Futebol (FAF), levado por um grupo de homens encapuzados e utilizando máscaras.

“Informamos que taça do Campeonato Alagoano 2020 foi levada por um grupo de homens encapuzados e com máscara na manhã desta quinta-feira (02). O objeto mais cobiçado de Alagoas estava a caminho do Estado, vindo da fábrica onde foi produzido, quando um grupo utilizando máscaras abordou a equipe e sumiu com o troféu. Estamos em contato com as autoridades em busca de mais informações acerca do paradeiro da taça”, diz o comunicado.

O torneio está paralisado até dia 20 de abril em razão da pandemia de coronavírus.

Segundo nota oficial emitida pela FAF, a entidade ainda busca mais informações.

