Preso assassino de agrônoma; ‘perseguiu a vítima e atirou’; no MT

preso em Sorriso assassino de agrônoma; ‘perseguiu a vítima e atirou’; ‘crime bárbaro e repugnante’, diz delegado(Foto:Divulgação)

A Polícia Civil de Sorriso acaba de confirmar a prisão de Jackson Furlan, de 29 anos, que matou, sábado de madrugada, a agrônoma Julia Barbosa de Souza, de 29 anos, com um tiro na cabeça. Ele se apresentou, esta tarde, na delegacia municipal, com advogado e ficou calado no depoimento. A polícia havia pedido a prisão preventiva dele que foi autorizada pelo judiciário.

A investigação, de acordo com o delegado, mostra que Jackson se irritou porque a caminhonete Hilux onde estava Julia andava, na sua frente, devagar, na avenida Brescansin (principal da cidade) ele passou a persegui-la e atirou. “Sem dúvida foi ele quem efetuou os disparos. Um crime bárbaro, repugnante. Um fato que chocou a sociedade na madrugada de sábado”. “Julia estava com o namorado, pediu para ir comer um chocolate, ele parou em uma conveniência, comprou e saíram. A vítima estava em seu veículo quando uma outra caminhonete queria ultrapassar, acelerando com vontade de ultrapassar. (Jackson) Mostrava-se furioso porque o trânsito estava lento. Isso foi suficiente para que o rapaz tirasse a vida da menina”, disse o delegado André Ribeiro.

“Começou uma perseguição, a vítima fez a volta na frente do posto, voltou pela Brescansin pela praça das Fontes, tentou despistar o suspeito, não conseguiu. Temos a imagem, o suspeito deu a ré e novamente voltou a perseguir a vítima até a avenida Brasil, incansavelmente. A todo momento a vítima tentando fugir desse suspeito, assim foi, na avenida Brasil. Próximo ao hospital o suspeito efetuou um disparou que foi certeiro, acertou a cabeça da vítima. Não teve discussão no trânsito, não teve ofensas, não teve xingamentos, não teve nada disto. O vidro da caminhonete da vítima estava fechado não teve trocas de farpa. Foi simplesmente porque a vítima estava de vagar em uma rua que é para andar de vagar e isto foi suficiente para irritar o suspeito”, complementou o delegado.

“Nossos investigadores incansavelmente bateram de casa em casa atrás de câmeras atrás de suspeito. No final do dia, começamos a receber muitas denúncias e por volta das 20h de ontem, tínhamos o nome desse suspeito”, acrescentou.

Julia foi socorrida pelo namorado, levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu logo após chegar na unidade médica.

A Toyota Hilux que Jackson dirigia no momento em que teria atirado contra o veículo, em que a engenheira estava, foi localizada esta tarde, pela Polícia Militar, nos fundos do bairro Rota do Sol. Ele havia emprestado de um amigo. A arma do crime não foi entregue.

Julia estava há alguns dias em Sorriso com o namorado. O corpo dela foi transladado para Cornélio Procópio, no Paraná (406 quilômetros de Curitiba) onde residia e será sepultado nesta segunda-feira.

Só Notícias/Editoria com David Murba (colaborou: Lucas Torres de Sorriso – fotos: Só Notícias e reprodução)10/11/2019 18:21

Leia Mais:Engenheira morre com tiro na cabeça após ela e o namorado serem perseguidos por motorista no trânsito em MT



Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...