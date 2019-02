Itaitubense é morto após fazer jovem refém em Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O caso aconteceu no bairro Diamantino. Ele foi socorrido e levado com vida para o Pronto Socorro Municipal, mas acabou morrendo.

Um itaitubense, identificado como Jefferson Rodrigues, vulgo fininho, foi atingido por três tiros no último sábado (23) após fazer uma jovem refém em Santarém, oeste do Pará.

You May Also Like