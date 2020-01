Preso confessa à polícia que matou jovem a golpes de faca em Oriximiná por ciúmes da ex-companheira

Delegado William Fonseca e investigador da Polícia Civil acompanham Maurício Guerreiro (bermuda azul) na chegada à delegacia de Oriximiná — Foto: Márcio Garcia/Arquivo pessoal

Crime que vitimou Lucas Mendes dos Santos aconteceu na madrugada de quarta-feira (08) no bairro São Pedro.

A Polícia Civil de Oriximiná, no oeste do Pará, prendeu na tarde desta quinta-feira (9), nas matas da comunidade Craval, distante 95km do perímetro urbano, o assassino confesso do jovem Lucas dos Santos. O crime foi motivado por ciúmes.

À polícia, Maurício do Rego Guerreiro contou que teve um relacionamento com uma jovem por nove anos. O relacionamento havia sido encerrado por ela há cerca de um mês, mas Maurício ainda tinha esperanças de reatar. Na noite de terça-feira (7) ele foi até a casa da ex-companheira, onde a encontrou com Lucas, com quem ela estava namorando. Houve discussão e inconformado com a situação, Maurício ameaçou Lucas com uma faca. Lucas correu, mas foi perseguido e alcançado.

Lucas levou sete perfurações de faca. Mesmo ferido, ele ainda conseguiu correr por alguns metros, até perder as forças e cair no asfalto, onde já foi encontrado morto na madrugada do dia 8. Maurício escondeu a faca e fugiu.



Lucas Mendes foi morto a golpes de faca, no bairro São Pedro, em Oriximiná — Foto: Reprodução/Redes sociais

Imagens de câmeras de seguranças das proximidades de onde o crime aconteceu ajudaram a polícia a identificar o autor do homicídio.

“Desde quando fomos comunicados desse crime nós estávamos investigando a autoria e a motivação. Na madrugada do crime, o investigador foi até lá e colheu as primeiras informações e durante o dia conseguimos identificar o assassino. E na tarde de hoje (quinta), nos dirigimos até a comunidade do Craval e lá nós conseguimos prender o principal suspeito em flagrante. Ele estava em uma trilha, dentro de uma mata fechada, a gente abordou e deu voz de prisão. Ele já sabia do que se tratava e o conduzimos até a delegacia de polícia”, contou o delegado William Fonseca.



faca usada no crime que vitimou Lucas Mendes foi apreendida pela polícia — Foto: Márcio Garcia/Arquivo pessoal

Segundo o delegado, após a prisão, Maurício apontou onde estava a arma do crime. A polícia foi até o local indicado e apreendeu a faca do tipo peixeira.

*Colaborou Márcio Garcia, de Oriximiná

Por Sílvia Vieira, G1 Santarém — PA

