Preso dos EUA escolherá entre cadeira elétrica e fuzilamento

Dois dos três presos que estão no corredor da morte entraram com uma ação na segunda-feira (17) para impedir qualquer tentativa de fazê-los enfrentar a cadeira elétrica ou um pelotão de fuzilamento.

Com a nova lei, a cadeira elétrica passa a ser a primeira opção para um prisioneiro no corredor da morte quando não há a opção de injeção letal.

A pena de morte é uma pena legal nos Estados Unidos, atualmente usada por 29 estados, sendo bastante discutida entre membros dos Direitos Humanos. Os EUA e Japão são as únicas nações desenvolvidas que aplicam a pena regularmente e estão entres os 54 países a desenvolver a injeção letal como método de execução, que já foi adotado por outros cinco países. As Filipinas, Guatemala, China, Tailândia e Vietnã também usam esse método.

