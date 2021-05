Prefeitura emite nota após confusão no transito de Novo Progresso

O Condutor da motocicleta Honda Broz “Aldair Oliveira dos Reis”, foi preso com acusação de ter atropelado intencionalmente a agente de trânsito “Veridiana Jesus da Silva” de Novo Progresso. O fato ocorreu durante tentativa de abordagem em uma blitz..(Foto:Reprodução Youtube)

Entenda o caso

Na manhã da última sexta-feira 22 de maio, a Polícia Militar (PM) foi acionada pelos agentes do Ditranp para atendimento de ocorrência em blitz no bairro Pires de Lima em Novo Progresso.

A confusão se deu após o Condutor da motocicleta Honda Broz “Aldair Oliveira dos Reis”, ser acusado de ter atropelado intencionalmente a agente de trânsito “Veridiana Jesus da Silva” de Novo Progresso. O fato ocorreu durante tentativa de abordagem em uma blitz.

Após ocorrido os servidores públicos do Ditranp, seguraram o acusado com “Mata Leão” até chegada da polícia, segundo eles o condutor queria fugir. Na ocorrência ele quebrou a clavícula e acabou sendo preso e conduzido para o hospital. A Agente de Trânsito “Veridiana Jesus da Silva”, teve fratura exposta na perna esquerda, foi socorrida para Clinica Sinhá onde passou por cirurgia.

Após todo este desfecho os vereadores se reuniram na câmara municipal e em vídeo o presidente da casa vereador Chico Souza (PSC) divulgou que pediu o afastamento de todos os envolvidos.

Nesta segunda-feira (24) a prefeitura emitiu Nota sobre a confusão (veja abaixo)

|Outro Lado

O condutor acusado pelos agentes de trânsito do Ditranp, foi preso algemado em uma cama do hospital municipal,sob escolta policial, ele aguardava transferência para hospital em Itaituba, antes disto o advogado anunciou a liberdade concedida pela justiça no final da tarde de sábado (22).

Após ser posto em liberdade, Aldair divulgou um vídeo onde relatou ocorrido e revelou que ao chegar na delegacia foi agredido com murros e tapa no rosto (agressões físicas) por um policial da Policia Militar. O delegado teve que segurar o policial para não me espancar, disse.

O Jornal Folha do Progresso não conseguiu imagens do momento da ocorrência as câmeras de segurança da redondeza não flagraram, uma das possibilidades não forneceu imagem.

Condutor preso acusado de atropelar agente de transito diz que foi agredido por policial na delegacia de Novo Progresso

Assista ao Vídeo

