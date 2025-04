Preso por corrupção e lavagem de dinheiro: qual é a fortuna milionária de Collor

(Foto: Reprodução) – Preso por corrupção e lavagem de dinheiro, Collor declarou R$ 6,2 milhões em bens ao TSE

Condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, e preso nesta sexta-feira, 25, o ex-presidente Fernando Collor (PRD) manteve um patrimônio considerável, a despeito dos processos que enfrentou ao longo da carreira política. 32º presidente do Brasil, entre 1990 e 1992, Collor renunciou enquanto respondia a processo de impeachment aprovado pelo Senado. Também atuou como senador por Alagoas, entre 2007 e 2023.

Nas eleições de 2022, quando concorreu ao Governo de Alagoas e perdeu o pleito, Collor declarou R$ 6,2 milhões distribuídos em 25 bens, de acordo com a documentação enviada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Destes, o bem mais valioso é uma mansão de 9,7 mil metros quadrados localizada em Campos do Jordão (SP), em uma região de área verde conhecida como Parque Pedra do Baú. A casa principal do terreno tem mais de 700 metros quadrados e conta com sete suítes, salão de jogos e adega, entre outros luxos.

O imóvel também já orbitou em torno de outro processo enfrentado pelo ex-presidente, na ocasião uma ação trabalhista movida por um ex-funcionário de uma empresa de comunicações de Collor. A mansão, que já foi avaliada em R$ 10,5 milhões, foi apontada na declaração ao TSE sob o valor de R$ 4,08 milhões.

Em outubro de 2024, a mansão foi penhorada pela Justiça do Trabalho de Alagoas no âmbito do processo trabalhista, além de acumular R$ 142 mil em dívidas com a Prefeitura de Campos do Jordão por não pagamentos de IPTU e taxas de lixo.

No entanto, o imóvel não chegou a ser levado para leilão. No início de 2025, a Justiça suspendeu a ordem de penhora da mansão, após o parcelamento da dívida tributária na esfera administrativa.

Além da mansão, Collor listou, ao TSE, bens de luxo que costumou ostentar à época em que ocupou a Presidência da República, como jet ski e lancha, além de títulos em clubes frequentados pela elite carioca, como o Jockey Club Brasil e o Country Club do Rio de Janeiro.

Veja, abaixo, os bens declarados por Fernando Collor ao TSE, em 2022:

Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.: VEÍCULO MARCA TOYOTA LAND CRUISER PR ANO 2005. ADQUIRIDO EM 2005. – R$ 180.000,00;

Quotas ou quinhões de capital: 15.462 QUOTAS DE CAPITAL DA TV GAZETA DE ALAGOAS LTDA – R$ 154.620,00;

Quotas ou quinhões de capital: 1287 QUOTAS DE CAPITAL DA RÁDIO CLUBE DE ALAGOAS LTDA – R$ 6.435,00;

Quotas ou quinhões de capital: 37.500 QUOTAS DA GAZETA ON LINE LTDA. – R$ 37.500,00;

Outros bens e direitos: 10% DO TÍTULO DE SÓCIO PROPRIETÁRIO DO RIO DE JANEIRO COUNTRY CLUBE HAVIDO POR HERANÇA DE LEDA COLLOR DE MELLO – R$ 3.976,00;

Quotas ou quinhões de capital: 32.409 QUOTAS DE CAPITAL DA RÁDIO GAZETA DE ALAGOAS LTDA – R$ 32.409,00;

Casa: CASA 284 DA QUADRA A DO LOTEAMENTO MURILÓPOLIS, RUA NATALÍCIO LINS MEDEIROS, SERRARIA, MACEIÓ/AL.ADQUIRIDA EM 1996 – R$ 30.001,61;

Outros bens e direitos: JET KART MARCA YAMAHA 40HP, ANO 1991, ADQUIRIDO EM 1991. – R$ 20.819,17;

Quotas ou quinhões de capital: 3.041,10 QUOTAS DE CAPITAL DA GRÁFICA EDIT. GAZETA DE ALAGOAS LTDA. – R$ 149.013,90;

Quotas ou quinhões de capital: 22.500 QUOTAS DA GAZETA EVENTOS LTDA. – R$ 22.500,00;

Depósito bancário em conta corrente no País: RF AUTO ESTILO TRIB EXCLUSIVA. – R$ 4.801,85;

Loja: 5% DA LOJA 18 DO SUPER SHOPPING CENTER LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº 143, RIO DE JANEIRO/RJ.HAVIDO POR HERANÇA. – R$ 2.813,17;

Outros bens e direitos: LANCHA EM FIBRA DE VIDRO ANO 2008, ADQUIRIDA EM 2008. – R$ 38.000,00;

Fundos: 673.100 AÇÕES PREFERENCIAIS DA CIQUINE COMPANHIA PETROQUÍMICA S.A. HAVIDO POR HERANÇA – R$ 198,80;

Outros bens e direitos: 10% DO TÍTULO DE SÓCIO PROPRIETÁRIO DO JOCKEY CLUB BRASIL HAVIDO POR HERANÇA DE LEDA COLLOR DE MELLO. – R$ 397,60;

Casa: CASA LOCALIZADA NA ALAMEDA JADE, ESQUINA COM AV. PEDRA DO BAÚ, CAMPOS DO JORDÃO/SP. ADQUIRIDA EM 2008. – R$ 4.080.000,00;

Outros bens e direitos: LANCHA EM FIBRA DE VIDRO ANO 1991, ADQUIRIDA EM 1991. ADQUIRIDA EM 1991. – R$ 8.000,00;

Apartamento: 12,5% DO APT 1101, SITUADO NA RUA PAULO CESAR ANDRADE 240 LARANJEIRAS, RIO DE JANEIRO/RJ. HAVIDO POR HERANÇA – R$ 40.698,29;

Quotas ou quinhões de capital: 10 QUOTAS DA VÍDEO FRAME PRODUÇÕES AUDIO VISUAIS LTDA – R$ 330,00;

Terreno: 12,5% DO LOTE 754, PLANTA 01, LOTEAMENTO VALE DAS VIDEIRAS, PETRÓPOLIS/RJ. HAVIDO POR HERANÇA. – R$ 148,91;

Quotas ou quinhões de capital: 1.350.000 QUOTAS DA ÁGUA BRANCA PARTICIPAÇÕES LTDA. – R$ 1.350.000,00;

Depósito bancário em conta corrente no País: CONTA CORRENTE ESTILO BANCO DO BRASIL. – R$ 1.515,43;

Quotas ou quinhões de capital: 21.292,60 QUOTAS DE CAPITAL DA GAZETA DE ALAGOAS LTDA. – R$ 42.585,20;

Quotas ou quinhões de capital: 26 QUOTAS DE CAPITAL DAS ORGANIZAÇÕES ARNON DE MELLO ASSESSORIA E ADM. EMPRESARIAL LTDA. – R$ 42,93;

Depósito bancário em conta corrente no País: OUROCAP BANCO DO BRASIL. – R$ 2.010,23;

