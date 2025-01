Preso segunda pessoa envolvida em tortura e morte de jovens no MT

Foto: Reprodução | O caso segue em investigação para localizar os demais participantes do crime.

A Polícia Civil prendeu mais um envolvido no assassinato das jovens Anna Clara Ramos Felipe e a trans Aylla Pereira dos Santos, ambas de 18 anos. Elas foram sequestradas, torturadas e mortas nessa quarta-feira (29), na cidade de Tangará da Serra (239 km de Cuiabá).

O criminoso foi localizado pelos investigadores durante as diligências realizadas pela polícia. Ele foi identificado pelas iniciais W.G.M.F., de 34 anos, foi detido e encaminhado à delegacia.

As vítimas foram dadas como desaparecidas na terça-feira (28). Os corpos foram encontrados somente na noite do dia seguinte, em um pasto no bairro Vila Nazaré. Os corpos foram encontrados amarrados e amordaçados.

Leia Mais – Jovens são torturadas com barra de ferro e mortas no MT

Os policiais civis iniciaram buscas no início da tarde dessa quarta-feira (29). Após as primeiras diligências para localizar as jovens, os policiais prenderam em flagrante a primeira criminosa, identificada com as iniciais P.F.M., de 19 anos.

Ela relatou que viu as duas jovens amarradas dentro de uma casa e depois de serem mortas foram levadas aos fundos da residência. A criminosa indicou onde os corpos estavam.

Ambos os presos foram autuados em flagrante pelo crime de ocultação de cadáver.

O caso segue em investigação para localizar os demais participantes do crime.

