Jovens são torturadas com barra de ferro e mortas no MT

Ayla e Anna Clara, ambas de 18 anos, foram torturadas e mortas em Tangará da Serra. (Foto: Redes Sociais)

Os assassinatos de Anna Clara Ramos Felipe e da transexual Ayla Pereira dos Santos, ambas de 18 anos, teriam sido ordenados por uma facção criminosa.

Os corpos de Anna Clara Ramos Felipe e da transexual Ayla Pereira dos Santos, ambas de 18 anos, foram encontrados com marcas de tortura, nessa quarta-feira (29), em uma área de pasto do bairro Vila Nazaré, em , a 242 km de Cuiabá.

Conforme o delegado à frente do caso, Igor Sasaki, as mortes das jovens foram ordenadas por uma organização criminosa, mas o envolvimento das vítimas com facções não foi confirmado até o momento.

Jovens mortas e torturadas

Equipes policiais receberam informações sobre uma ocorrência de encontro de cadáver na região de mata, no início da tarde.

Ainda durante o dia, conseguiram localizar e prender em flagrante uma suspeita, de 19 anos, que já vinha sendo investigada por outro crime na cidade.

Aos policiais, a jovem disse que viu duas pessoas amarradas em uma casa e que, após serem mortas, as vítimas foram levadas para os fundos da residência e deixadas em uma área de pasto.

O corpo de Anna Clara foi encontrado escondido em uma moita e possuía marcas de queimaduras nas costas, visivelmente causadas por tortura, conforme a polícia.

Ayla foi encontrada em uma cova rasa, amordaçada e com os mesmos sinais de queimaduras nas costas.

Na casa onde as vítimas estavam antes de serem assassinadas, os policiais encontraram uma barra de ferro semelhante às marcas causadas nas vítimas.

Além disso, uma grande porção de maconha, pá, picareta e escavadeira foram encontradas e entregues à perícia.

A suspeita foi encaminhada para a Central de Flagrantes da cidade e deve responder pelo crime de ocultação da cadáver.

Segundo relatos de familiares à polícia, as jovens estavam desaparecidas desde o dia anterior. A segue com as investigações a fim de encontrar outros participantes dos crimes.

