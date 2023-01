Presos policiais militares que colocaram sacola na cabeça de mulher em abordagem no RS, diz Corregedoria da BM

PM coloca saco na cabeça de mulher em Novo Hamburgo — Foto: Divulgação

Dois soldados foram detidos no fim da manhã e estão no Presídio Militar, em Porto Alegre. Inquérito policial que apura o caso deve ser concluído até o fim da semana.

Foram presos preventivamente, nesta quarta-feira (4), os dois policiais militares que colocaram uma sacola na cabeça de uma mulher em uma abordagem em Novo Hamburgo, na Região Metropolitana de Porto Alegre. O caso ocorreu na noite de domingo (1º) e foi flagrado por um vídeo.

Em nota, a Corregedoria da Brigada Militar afirmou que a atuação dos PMs é “incompatível com a atividade policial militar” e que a prisão se deu em razão de identificar-se “preliminarmente, a prática, em tese dos crimes de abuso de autoridade e tortura”. (Veja íntegra abaixo)

Os dois soldados foram detidos no fim da manhã e estão no Presídio Militar, em Porto Alegre. Eles não tiveram as identidades reveladas.

Na terça-feira (3), a Corregedoria ouviu a mulher. O inquérito policial militar que apura o caso deve ser concluído até o fim da semana. O corregedor-geral da BM, coronel Vladimir da Rosa afirma que, dependendo da apuração, os PMs poderão ser excluídos da corporação.

A RBS TV tentou marcar uma entrevista com o secretário da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, Sandro Caron, mas ele disse que só vai se manifestar na sexta-feira (6). Em nota, a pasta afirmou que não compactua com casos de violência policial.

Nota da BM

A Corregedoria-Geral da Brigada Militar informa que foram presos, preventivamente, na manhã de quarta-feira, 4 de janeiro, os dois policiais militares que aparecem em um vídeo de uma abordagem policial, atuando de maneira incompatível com a atividade policial militar, na cidade de Novo Hamburgo.

A prisão foi realizada em decorrência das investigações do Inquérito Policial Militar, conduzido pela Corregedoria-Geral, identificando-se, preliminarmente, a prática, em tese, dos crimes de abuso de autoridade e tortura.

O policiais militares já haviam sido afastados das funções desde o dia 2 de janeiro, quando a Brigada Militar tomou conhecimento dos fatos e da identidade dos envolvidos.

Entenda

O caso ocorreu no bar do marido da mulher. Segundo testemunhas, os policiais fecharam as portas do estabelecimento e perguntaram onde estariam as drogas. Em seguida, começaram as agressões.

Do lado de fora do estabelecimento, uma pessoa gravou a ação dos policiais. As imagens mostram quando um PM coloca um saco na cabeça da mulher. O marido dela está ao lado, no chão, algemado.

Os dois soldados já foram identificados, mas não tiveram os nomes revelados. Os PMs estão na corporação há quase cinco anos. Eles foram afastados do policiamento das ruas e estão em atividades administrativas no batalhão de Novo Hamburgo.

Os policiais ficaram em silêncio durante depoimento prestado à Corregedoria na segunda-feira (2). A investigação busca descobrir se outros policiais participaram da mesma abordagem. (Com informações de Vítor Rosa, RBS TV).

