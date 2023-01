Governador reforça intenção do Pará de sediar a COP 30

Encontro entre o governador Helder Barbalho, o prefeito Edmilson Rodrigues e o ministro das Relações Exteriores, Chanceler Mauro Vieira, foi realizado na última quarta-feira (04) Foto:| Marco Santos/Agência Pará.

Helder Barbalho (MDB) e o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL), se reuniram com o ministro das Relações Exteriores, chanceler Mauro Vieira, para reafirmar o interesse da Amazônia ser sede da edição de 2025 da Conferência das Partes da ONU.

Foi dada a largada para que a Amazônia seja sede da COP30, a Conferência das Partes, principal órgão deliberativo da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC).

Na última quarta-feira, 4 de janeiro, o governador Helder Barbalho (MDB) esteve reunido com o ministro das Relações Exteriores, chanceler Mauro Vieira, para reafirmar o compromisso dos estados da Amazônia em sediar a edição de 2025 da Conferência das Partes.

A visita ao Itamaraty havia sido anunciada pelo governador paraense no Ato de Posse para o cargo de presidente do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal (CAL) para o exercício 2023. Os nove estados amazônicos consorciados representam 59% do território nacional.

“Na reunião, pude reafirmar a intenção de que a Amazônia possa sediar a COP 30 em 2025, particularmente em Belém, capital do nosso Estado, para que seja a porta de entrada dos debates e discussões sobre mudanças climáticas e sobre o modelo de desenvolvimento sustentável e social”, informou o governador ao final do encontro.

“Tenho convicção de que será uma oportunidade de provocar o mundo para que as discussões sobre a Amazônia sejam feitas a partir da ótica dos brasileiros e dos amazônidas”, disse, ao provocar as Nações Unidas para que o maior evento do mundo sobre a questão climática seja realizado na região.

“É a oportunidade de discutirmos in loco a nossa realidade que inclui riquezas, biomas, mas oferece também nossos desafios sociais. É um importante momento de construirmos um futuro que concilie pessoas e floresta”, resumiu o governador após o encontro no Palácio do Itamaraty.

A proposta para que o Brasil seja sede do encontro das Nações Unidas em 2025 surgiu durante a viagem do governador Helder Barbalho com o então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para a COP27, realizada no Egito.

Helder já havia antecipado a proposta de que os países que participam da Conferência todos os anos viessem para a Amazônia conhecer a realidade local. Lula encampou a ideia do governador paraense e propôs em seu primeiro discurso aos entes internacionais comprometidos com o combate ao desmatamento e consequentes mudanças climáticas que a 30ª edição da COP seja realizada na Amazônia. (Com informações de Luiza Mello/Diário do Pará).

