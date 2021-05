PRF apreende 12 fuzis em rodovia

(Foto:Reprodução) – No final da manhã desta quarta (26), nossos guerreiros apreenderam 12 fuzis calibre 556, em Itapecerica da Serra(SP). As armas eram transportadas num veículo de passeio e a abordagem foi na BR 116 km 299. O condutor foi preso e agora vai cantar na prisão. #PRF#CombateaoCrime.

Na manhã desta quarta-feira (26), por volta das 11h30, a PRF apreendeu 12 fuzis durante fiscalização no km 299 da Régis Bittencourt, em Itapecerica da Serra/SP. As armas estavam ocultas no teto de um automóvel Hyundai/HB20, com placas de São José/SC. A equipe PRF abordou o HB20 e um Nissan/Sentra, que estavam viajando juntos.

O condutor do HB20 apresentou informações desconexas às perguntas que lhe forma formuladas, como origem, destino e motivos da viagem. Diante da suspeita, os policiais realizaram uma busca minuciosa no veículo. Um volume no forro do teto chamou a atenção da equipe, e neste local foram localizados 12 fuzis desmontados. O segundo veículo abordado estava ocupado por dois indivíduos.

Os tickets de pedágio demonstravam que estavam viajando junto com o HB20, com uma diferença de menos de 5 minutos de distância entre eles, comprovando que o Sentra seria o “batedor” do HB20. As três pessoas envolvidas foram detidas e os dois veículos foram apreendidos. Esta ocorrência foi caminhada para a Delegacia de Taboão da Serra/SP

Por:Junior Ribeiro

