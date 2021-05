PRF apreende 21 mil pares de calçados falsificados, em Santa Maria do Pará

O veículo e as mercadorias foram entregues para a Receita Federal (Foto:Ascom/ PRF)

Flagrante ocorreu no Km 102 da rodovia BR-316. O condutor do veículo foi detido e em seguida foi liberado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta terça-feira (4), cerca de 21 mil pares de calçados falsificados que estavam sendo transportados em um caminhão, na rodovia BR-316, na altura do município de Santa Maria do Pará, nordeste do Estado. O condutor do veículo foi detido e em seguida foi liberado.

O flagrante ocorreu por volta das 8h45, no Km 102 da rodovia, quando uma equipe de policiais abordou um caminhão Scania R440. Durante a fiscalização, foi solicitado ao condutor que apresentasse a nota fiscal da carga.

Após a apresentação da nota fiscal, os policiais realizaram uma fiscalização detalhada da carga, e foi verificado que se tratava de 21.000 pares de calçados falsificados.

Diante do exposto, a princípio, o crime de importar, exportar, vender, oferecer, expor à venda, ter em estoque produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida. O veículo e as mercadorias foram entregues para a Receita Federal para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

