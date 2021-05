Mãe e três filhas morrem com Covid-19 em menos de duas semanas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com informações do TvTem

Devido os tratamentos e enterros, a família teve muitos gastos, mas disseram que estão recebendo apoio com doações e orações. “Além das dores, da perda, do luto, tem custos adicionais. Mas as pessoas estão orando, abençoando nossa vida. Eu queria agradecer todos aqueles que estão em oração pela minha família, todos aqueles que estão ajudando de alguma forma”, diz Rodrigo de Oliveira, neto de Maria Ferreira.

You May Also Like