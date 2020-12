PRF apreende 40 toneladas de minério usado para a fabricação de cimento no nordeste do Pará

Material estava armazenado em um caminhão. O veículo, juntamente com a carga, foram encaminhadas a Secretaria da Fazenda Estadual em São Francisco do Pará para as medidas cabíveis.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 40 toneladas de minério ilegal no quilômetro 102 da BR-316, próximo ao município de Santa Maria, no nordeste do Pará. De acordo com informações divulgadas nesta quinta-feira (3), o material estava armazenado em um caminhão, barrado por uma equipe de fiscalização.

Segundo a PRF, a apreensão ocorreu na noite de terça (2). Quando questionado sobre a natureza da carga, o condutor do veículo disse que estava transportando coque (minério usado na produção de cimento). No entanto, ele disse que não possuía documento fiscal da mercadoria.

De acordo com o condutor, o caminhão foi carregado no distrito de Outeiro, em Belém, e estava sendo transportado para Capanema.

Diante disso, os agentes da PRF, apreenderam a carga, por falta de documento fiscal. Após pesagem, a equipe constatou que haviam 40 toneladas de coque.

Foto: Ascom/ PRF

Fonte: Por G1 PA

