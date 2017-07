PRF apreende 4,3 toneladas de maconha que seriam transportadas para Mato Grosso

Policiais rodoviários federais apreenderam 4,3 mil quilos de maconha, na BR-163, em Dourados, a cerca de 233 de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O motorista, que é morador de Toledo (PR), contou que receberia R$ 50 mil para levar a carga de Laguna Carapã, também no estado vizinho, até Cuiabá.

De acordo com o portal Campo Grande News, a droga estava escondida no fundo falso da carroceria de um caminhão carregado com tijolos. Os policiais suspeitaram da atitude do motorista, que desobedeceu a uma ordem de parada. O condutor da carreta foi alcançado e detido. Ao vistoriarem a carga, encontraram o entorpecente.

O Homem foi levado para a sede da delegacia da Polícia Federal (PF) na região e deve ser autuado por tráfico de drogas.

Fonte: Só Notícias/Herbert de Souza –

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

