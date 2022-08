PRF apreende 5 mil maços de cigarros contrabandeados dentro de ônibus

A equipe da PRF na manhã desta quarta-feira (17), em fiscalizações de rotina, abordou um ônibus de uma linha intermunicipal que fazia o itinerário Satarém/Uruará.

Durante verificação das bagagens, no compartimento de cargas, foram localizadas 10 caixas contendo cigarros contrabandeados da China, totalizando 5 mil maços. As caixas estavam com o nome de “Nise Baisha”.

Não havia passageiros no ônibus, por isso o motorista foi apresentado como responsável. O material foi apreendido e encaminhado para a Polícia Federal para os procedimentos cabíveis. (Com informações do O Impacto).

Jornal Folha do Progresso em 17/08/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...