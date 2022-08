Vídeo: Filha de juíza desafia policiais militares em blitz: “Me prende, p*

médica Paula Gonçalves Carneiro, 34 anos, foi flagrada tentando obrigar policiais militares a “arrumarem uma vaga” para que ela estacionasse o carro dela, em Ubá (MG).

No vídeo, a mulher, que é filha de Vilma Lúcia Gonçalves Carneiro, juíza da Vara da Família, Infância e Juventude da cidade, aparece com sinais de embriaguez e se apresenta como filha da juíza. (As informações são do portal Metrópoles e da Band TV)

“Sou filha da juíza da Vara de Infância e Juventude. Só queria um lugar para parar, sem confusão”, diz a mulher. No entanto, um dos soldados responde que é policial, e não flanelinha.

Irritada com a negativa, a mulher passou a desafiá-los para que a prendessem. “Porra, sério? Tá de sacanagem?”, disse a mulher. “Tá com problema, velho? Me prende, porra, me prende, velho. Me prende, filha da puta, tu é macho ou não é?”, desafiou.

Uma mulher que acompanhava a médica tenta conter o avanço dela. “Espera vou mandar uma fotinha para a mamãe”, diz a mulher, antes de ter o celular retirado da mão pela pessoa que a acompanhava.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar de Minas Gerais, mas até o momento não obteve retorno. O portal também não conseguiu localizar a médica que aparece nas imagens.

O gado está sem limites. Filha de juíza em Ubá-MG, chega na balada, não encontra lvaga pra estacionar, para em fila dupla ao lado de viatura da PM e tentar intimidar um Policial Militar a estacionar o carro pra ela. 🐮 1/3 pic.twitter.com/QdbfhiIppr — GadoDecider 🐂 (@GadoDecider) August 16, 2022

