Homem tenta matar inimigo, ameaça policiais e é preso no oeste do Pará (Foto:Divulgação)

Luis Autanizio Alves de Oliveira, o Luizinho, foi o autor de pelo menos três disparos de arma de fogo que atingiram Michael Jachsson Santos Silva.

Luis Autanizio Alves de Oliveira, o Luizinho, foi preso após tentar matar um desafeto no município de Placas, no sudoeste paraense, na última segunda-feira (15). A vítima foi identificada como Michael Jachsson Santos Silva, que teria sido alvo de pelo menos três disparos de arma de fogo por parte do acusado, por volta das 9h da manhã, na vicinal da Vila Seca, no quilômetro 235. As informações são do Giro Portal.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital municipal da cidade. A Polícia Civil foi acionada e seguiu até a unidade hospitalar, onde ouviu a vítima. Lá, Michael relatou aos agentes que trafegava pela vicinal, ao lado de um amigo identificado como Rivaldo. Cada um em uma motocicleta.

Em determinado momento, os dois foram surpreendidos por Luizinho. Ainda conforme a vítima, o acusado atirou uma vez contra ele e, em seguida, disparou mais duas vezes. Ainda segundo o testemunho, depois do ataque, Michael conseguiu uma carona até uma fazenda, onde um carro o levou até o hospital.

Já em posse das informações, agentes das polícias Civil e Militar seguiram até o local para tentar capturar o acusado. Luizinho teria oferecido resistência quando foi localizado pelos agentes e chegou a ameaçar os policiais, dizendo que iria atrás deles quando saísse da prisão.

No interior da residência, foi encontrado uma espingarda calibre 20 e uma espingarda calibre 28, 13 cartuchos calibre 20 e quatro cartuchos de calibre 28, e uma motocicleta Honda Titan 150, de cor verde.

O acusado foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Placas para os procedimentos cabíveis.

Por:O Liberal

16.11.21 15h10

