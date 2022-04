PRF apreende mais de 20kg de cocaína em Brasil Novo (PA)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Ao ser questionado pelos polciais, o homem com quem a droga foi encontrada afirmou que pegou os entorpecentes na Cidade de Manaus (AM) e que levaria até a Cidade de Recife (PE). Ele receberia a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo transporte.

Como resultado de fiscalização a um veículo de passageiros no km 701.1 da rodovia BR-230, no Município de Brasil Novo, neste domingo (10), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 22kg de cocaína. A droga foi encontrada na bagagem de um dos passageiros, e essa carga está avaliada em R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), como informa a PRF.

