Descarga elétrica mata empresário, no Pará

Nas redes sociais, dezenas de amigos e parentes lamentaram a morte “Chapori”. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí, onde passou por perícia médica e foi liberado para o velório. A morte precoce da vítima deixou muito abalados os amigos e familiares. (Com informações do Portal Debate, com Nazaré dos Patos Notícias)

De acordo com testemunhas, “Chapori” possuía uma empresa no ramo de internet, estava fazendo uma manutenção em uma rede de fibra ótica, mas sofreu uma descarga elétrica muito forte. Não houve tempo de socorrer o empresário, pois Josival foi a óbito na hora.

No final da tarde de sexta-feira (8), o empresário Josival Estumano, popularmente conhecido por “Chapori” , morreu depois de sofrer uma descarga elétrica, na Vila Pampelonha, zona rural de Baião, nordeste do Pará.

