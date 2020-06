PRF Apreende Semijoias avaliadas em R$ 1 milhão, sem nota fiscal dentro de veiculo em Altamira

Semijoias apreendidas pela PRF em Altamira — Foto: Polícia Rodoviária Federal

Semijoias avaliadas em cerca de R$ 1 milhão são apreendidas sem nota fiscal em Altamira

Condutor do veículo alegou que o material veio do estado do Ceará e era comercializado em municípios paraenses.

Sem nota fiscal, semijoias avaliadas em R$1.125,720 foram apreendidas durante fiscalização no KM-650 da BR-316, no município de Altamira, sudoeste do estado. A ação foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal no último sábado (6).

De acordo com a PRF, uma caminhonete foi abordada durante uma operação de combate à criminalidade. No interior do veículo, foram encontradas 477 carteiras de couro com diversos tipos de semijoias. Entre os itens apreendidos estão anéis, alianças, correntes, escapulários, argolas, pulseiras e tornozeleiras. Ainda, foi encontrada uma mochila preta com a quantia de R$2.360 mil.

O condutor do veículo informou não ter qualquer nota fiscal do material e disse que as semijoias vinham de uma empresa localizada em Juazeiro do Norte, no Ceará. O condutor disse ainda que os itens eram comercializados em municípios paraenses.

O suspeito e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Altamira. O condutor do veículo deve responder por crime contra a ordem tributária, com pena de reclusão de dois a cinco anos.

