Fim do lockdown-Altamira, no PA, tem fechamento de atividades não essenciais determinado pela Justiça Federal

Medida de lockdown terminou no último domingo, 7. Serviços de pronta entrega voltam a funcionar.(Foto:Reprodução)

Após o fim do lockdown (bloqueio total) em Altamira, sudeste do Pará, a Justiça Federal obrigou o fechamento do comércio de produtos e serviços não essenciais no município. Apenas serviços de pronta entrega, que estavam suspensos, voltaram a funcionar.

A medida de lockdown durou 11 dias, por determinação da Justiça do Pará para combater o coronavírus na região. Sem o bloqueio total, o distanciamento social deixa ser obrigatório e passa a ser uma recomendação.

Pela manhã, foram registradas aglomerações em diversos pontos do município, principalmente em frente à principal agência da Caixa Econômica Federal, onde beneficiários do auxílio emergencial aguardavam por atendimento. O distanciamento mínimo de 1,5 metro não era respeitado.

No Hospital Regional de Altamira, 77% das Unidades de Terapia Intensiva (UTI) estão ocupadas com pacientes com o novo coronavírus e dos 16 leitos de enfermaria disponíveis apenas um está desocupado.

08/06/2020 22h52

08/06/2020 22h52

