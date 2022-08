PRF flagra transporte irregular de madeira na BR-163 e apreende dois caminhões

Caminhões carregados de madeira apreendidos pela PRF entre Itaituba e Rurópolis, no oeste do Pará — Foto: Divulgação/PRF

Os condutores disseram aos policiais que não possuíam nenhuma documentação da madeira.

Durante deslocamento na BR-163, no trecho entre Itaituba e Rurópolis, no oeste do Pará, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou dois caminhões transportando, aproximadamente, 39,9 m³ de toras de madeira.

Ao solicitar a guia ambiental e nota fiscal da carga os condutores disseram aos policiais não possuírem nenhuma documentação da madeira, o que contraria a Resolução Conama nº 411.

Desta feita, os dois veículos foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil de Rurópolis, pela prática de Crime Ambiental do artigo 46: “quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente.” (Com informações do g1 Santarém e Região — PA).

