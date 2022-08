Paciente sai de coma, acusa marido de queimá-la e morre

(Foto:Reprodução) – No inicio dessa semana, um caso incomum deixou os moradores de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, assustados.

Uma mulher identificada como Pamela de Oliveira da Silva, de 27 anos, que teve 90% do corpo queimado e estava internada há mais de mês no hospital da região, antes de morrer, acordou do coma e acusou o marido de ter ateado fogo no corpo dela na frente dos filhos.

No entanto, em depoimento à polícia, o marido contou aos policiais que a esposa tinha problemas psiquiátricos, e teria ateado fogo no próprio corpo. A versão da mulher, portanto, contraria o depoimento do marido.

Em um boletim de ocorrência registrado no último dia 26 de julho, o pai de Pamela foi à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) e denunciou que a filha teria sido vítima de feminicídio. Segundo ele, durante uma briga do casal, o homem teria agrediu a vítima e depois jogado gasolina no quarto. Logo em seguida, o suspeito teria riscado um fósforo e ateado fogo com a vítima dentro.

A filha mais velha do casal, ainda de acordo com o relato do pai da vítima, foi ameaçada de morte caso contasse o que sabia para a polícia. O pai de Pamela afirmou que vai lutar pela guarda dos netos.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Rochedo. (Com informações do Dol)

Jornal Folha do Progresso em 29/08/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...