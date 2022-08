Mulher é encontrada despida e morta em Goianésia do Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O crime foi registrado na delegacia de Goianésia do Pará. (Com informações de Cleyton Rogério).

O corpo de uma mulher foi encontrado na manhã desta segunda-feira (29) em um terreno baldio, atrás de uma serraria, no município de Goianésia do Pará, sudeste do estado.

