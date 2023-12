PRF inicia Operação Ano Novo 2023 e dá dicas de segurança

Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia a Operação Ano Novo 2023 a partir da 00h00min de sexta-feira, dia 29, com término previsto às 23h59min de segunda-feira, dia 01/01/2024.

A operação tem como objetivo proteger vidas, bem como reforçar as ações para garantir viagem segura a quem passa pelas rodovias federais do Pará durante a virada de 2023 para 2024.

O período de fim de ano apresenta, tradicionalmente, um aumento considerável no fluxo de veículos nas rodovias. Isso porque muitos paraenses viajam a outros municípios/estados para festejarem a virada do ano com a família e com os amigos. Em consequência dessas recreações, frequentemente associadas ao consumo de bebidas alcoólicas, as fiscalizações de trânsito e as medidas para preservar a segurança dos usuários nas rodovias devem, também, ser reforçadas.

Entre as ações adotadas pela PRF, estão o trabalho de combate à embriaguez ao volante e a conscientização dos motoristas de que a ingestão de álcool antes de dirigir provoca riscos no trânsito. Em todo o ano passado, conduzir veículo sob efeito de álcool foi a sexta maior causa de sinistros nas rodovias federais.

O trabalho dos policiais também inclui a fiscalização de equipamentos obrigatórios, como o cinto de segurança, capacete e dispositivo de retenção de crianças, as condições dos veículos, o excesso de velocidade, as ultrapassagens em locais proibidos e o combate ao crime.

Na Operação Natal 2023, houve uma redução de 40% no número de acidentes graves e também de 30% no número total de acidentes, em relação ao mesmo período do ano passado. Logo, todos os esforços estão concentrados para resultados promissores também na Operação Ano Novo 2023.

Desse modo, a Polícia Rodoviária Federal orienta os usuários a viajar com segurança:

Revise previamente o seu veículo (nível do óleo, condição dos pneus, carga da bateria, funcionamento do sistema de iluminação e do limpador de para-brisa, bem como os demais equipamentos obrigatórios);

Use o cinto de segurança;

Use o capacete (caso viaje de motocicleta);

Não dirija sob efeito de álcool ou de substância psicoativas;

Não dirija utilizando o celular ou qualquer outro meio de distração;

Não ultrapasse em local indevido;

Use corretamente o Dispositivo de Retenção da Criança (DRC);

Tome cuidado com a baixa visibilidade, bem como com a pista molhada nas épocas chuvosas;

Mantenha distância de segurança entre os veículos.

Fonte: Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/12/2023/10:55:21

