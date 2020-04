Abelardo Santos funciona de portas abertas a partir desta quinta-feira (30)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O pronto-socorro do HRAS conta com uma ala de observação de 15 leitos; 4 consultórios de pré-consulta; 8 consultórios para atendimento; 20 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 75 leitos clínicos de enfermaria.

A partir desta quinta-feira (30) o Hospital Regional Abelardo Santos (HRAS), em Icoaraci, começa a funcionar como unidade de urgência e emergência exclusiva para pacientes com sintomas de síndrome aguda respiratória relacionados à suspeita ou diagnóstico de covid-19. A informação foi divulgada nesta tarde pelo governo do estado.

