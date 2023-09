PRF prende caçadores e apreende material usado em caça ilegal no nordeste do Pará

(Foto:Divulgação/PRF) – No último sábado (16), em Ipixuna do Pará, nordeste do estado, a Polícia Rodoviária Federal abordou um veículo com três ocupantes e durante a fiscalização foi encontrado no porta-malas, animais silvestres mortos além de armas e apetrechos para caça.

Os ocupantes do veículo informaram que saíram do município de Mãe do Rio (PA) com destino à área rural de Paragominas (PA) portando as armas e cerca de 20 munições cuja intenção era a prática de caça de animais silvestres.

De acordo com os abordados, pelo menos uma vez por mês eles se deslocam para o local a fim de realizar a prática de caça ilegal.

Os animais abatidos eram três pacas, uma capivara e um quelônio. As armas não possuíam numeração, eram duas espingardas de alma lisa e calibre 28 e uma espingarda de alma lisa e calibre 20.

Diante das informações obtidas foram constatados, a princípio, os seguintes delitos: porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e matar, perseguir, caçar, apanhar, vender espécimes da fauna silvestre.

O veículo, os ocupantes bem com as caças e as armas foram apresentados na delegacia de polícia civil do município de Ipixuna do Pará para os procedimentos criminais cabíveis.

Fonte:| G1/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/09/2023/15:03:19

