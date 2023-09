NOVO PROGRESSO 44º C – Onda de calor atinge todas as regiões do país e temperaturas podem chegar a 45ºC

(Foto:Jornal Folha do Progresso) – Uma onda de calor vai atingir o Brasil nas próximas duas semanas. Segundo a MetSul, as cinco regiões do Brasil serão atingidas pelo fenômeno, que pode provocar as maiores temperaturas do mês de setembro e até quebrar recordes em alguns lugares. O pico do calor deve se dar entre o final desta semana e o começo da semana que vem.

Em Novo Progresso no sudoeste do estado do Pará, neste momento às 15:04:26 (segunda-feira, dia 18 de setembro de 2023), termômetro marca 44º C. “O TERMÔMETRO ESTA INSTALADO NO CENTRO DA CIDADE”

A MetSul Meterorologia adverte para um episódio excepcional de calor em grande parte do Brasil nos próximos dias. As marcas esperadas entre esta semana e a próxima vão superar em muitos os valores médios históricos de temperatura máxima em todas as cinco regiões do país com alto potencial de quebras de recordes para o mês de setembro e talvez até absolutos.

Uma massa de ar extremamente quente vai cobrir o país nos próximos dias. Na segunda metade da semana, a massa de ar se reforça ainda mais com temperaturas atipicamente elevadas. O calor intenso e extremo pode ser perigoso.

Quais estados serão atingidos pela onda de calor?

A previsão indica que temperaturas em torno de 40ºC serão registradas, por exemplo, no Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Rondônia, Amazonas, Pará, Tocantins, Bahia, Piauí e Maranhão.

Segundo o alerta da MetSul, os estados mais afetados serão Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com marcas acima dos 40ºC na maioria das cidades. Na região do Pantanal e proximidades, as temperaturas podem ser ainda mais extremas.

As altas temperaturas devem ser registradas também em muitas cidades do Norte, de Goiás, do Sudeste do Brasil e de alguns estados do Nordeste, como no Oeste da Bahia, no Maranhão e no Piauí. No Rio de Janeiro, alguns pontos do estado também podem superar os 40ºC no próximo fim de semana. Em Minas Gerais, o Triângulo Mineiro e o Noroeste do estado devem ser as áreas mais afetadas pelo calor extremo.

Recordes de temperatura

A maior temperatura registrada oficialmente até hoje no Brasil foi de 44,8°C em Nova Maringá, Mato Grosso, em 4 e 5 de novembro de 2020, ressalta a MetSul. Segundo a consultoria, recordes mensais, e em algumas cidades até absolutos, podem ser superados durante esta onda de calor extremo.

A cidade de São Paulo é um dos locais em que a temperatura pode bater recordes. Entre os muitos dias de calor intenso a extremo no estado, a temperatura ficará perto ou acima de 40ºC. No interior e na capital há chance de marcas tão altas quanto 37ºC a 39ºC.

Fonte e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/09/2023/07:20:00

