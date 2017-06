PRF prende ex-presidiário com moto roubada em Ipixuna do Pará

Veículo estava sem placa de identificação e suspeito não tinha a carteira de habilitação e nem o documento do carro.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam na madrugada desta segunda-feira (19) um ex-presidiário de 26 anos que estava usando uma moto roubada, na BR-010, em Ipixuna do Pará. Ele foi preso por receptação e estava sem a carteira de habilitação e sem os documentos do carro.

De acordo com a PRF, o veículo estava sem a placa de identificação. Após consulta aos sistemas de informação, foi constatado que se tratava de uma motocicleta com registro de roubo em 26 de setembro de 2015, no município de São Domingos do Capim.

Questionado sobre o fato, o condutor alegou que havia comprado o veículo na Vila São Pedro, em São Domingos do Capim, pelo valor de R$ 1.600, tendo pago R$ 1.400 à vista e o restante seria pago posteriormente, momento em que receberia os documentos da moto.

Os policias checaram ainda a identidade do suspeito e descobriram que ele foi preso em setembro de 2013, no município de Paragominas, por crime de tráfico de drogas. Dois meses depois o preso fugiu do Centro de Recuperação Regional de Paragominas e foi capturado em junho de 2014 no Rio de Janeiro.

Segundo o suspeito, ele já teria cumprido a pena e possui um alvará de soltura, porém, não o estava portando. Devido a suspeita do crime de receptação, o condutor foi preso e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil para instauração de inquérito policial.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...