Estado paga o 13º para 150 mil servidores-Pagamento vai inserir mais de R$ 1,2 bilhão na economia do Pará

O Governo do Pará começa a pagar nesta sexta-feira, 14, o 13º salário integral dos 150 mil servidores públicos, considerando os ativos, aposentados e pensionistas. Os primeiros a receber a parcela única são os aposentados civis e militares, os pensionistas civis e militares e os pensionistas especiais da Secretaria de Estado de Administração (Sead). O pagamento vai inserir mais de R$ 1,2 bilhão na economia paraense. O cronograma de pagamento se encerrará numa sexta-feira, 28, com os servidores da Secretaria de Educação do Pará (Seduc), da capital e do interior.

Os salários de dezembro de 2018, informou o Estado, começam a ser creditados em conta no dia 24 deste mês, para aposentados civis e militares, pensionistas civis e militares e pensionistas especiais da Sead. O cronograma desse pagamento também será concluído em 28 deste mês, com os servidores da Seduc, da capital e do interior.

A secretária de Estado de Administração, Alice Viana, considera que “o pagamento dos salários em dia sempre foi prioridade na gestão do governador Simão Jatene. Nunca atrasamos e nem parcelamos os salários, em oito anos de governo. Nosso esforço sempre foi pensando nas 150 mil famílias que dependem desses proventos. Portanto, fechamos a gestão entregando os salários e o 13º em dia, e com o gasto com pessoal dentro do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal”, afirmou ela.

De acordo com a Sead, o Pará é o sétimo estado com o menor comprometimento (57.89%) da Receita Corrente Líquida, com as despesas de pessoal de todos os Poderes. Nesse ranking, o Pará só fica atrás de Pernambuco, Maranhão, Ceará, Espírito Santo, Rondônia e São Paulo.

Fonte:Valéria Nascimento / Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...