PRF prende mulher dentro de um ônibus em Santarém que tinha como destino final o município de Novo Progresso, com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas

Mulher foi conduzida pela PRF à delegacia de polícia de Santarém para os procedimentos cabíveis — Foto: PRF/Divulgação

PRF prende mulher dentro de um ônibus como destino final o município de Novo Progresso, por trafico de drogas em Santarém

Mulher com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas é detida pela PRF durante fiscalização

Mulher estava dentro de um ônibus e tinha como destino final o município de Novo Progresso, no sudoeste do Pará.

Uma mulher que estava com mandado de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico foi presa pela Polícia Rodoviária Federal de Santarém, no oeste do Pará, durante abordagem a um ônibus, no km 995 da BR-163. (A informação é do G1 Santarém)

De acordo com a PRF, o ticket de passagem da mulher era justamente para Novo Progresso, na região sudoeste do Pará.

O mandado de prisão contra a mulher foi expedido pela Central de Inquéritos de Santarém. Diante da confirmação da identidade dela, foi dada voz de prisão e a mulher foi encaminhada à delegacia de Polícia Civil de Santarém para os procedimentos legais.

Jornal Folha do Progresso em 23/01/2022/07:25:04

